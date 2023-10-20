Община Западного Азербайджана осудила присоединение парламента Австрии к антиазербайджанской волне

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осуждает предвзятую резолюцию, принятую парламентом Австрии, и его присоединение к антиазербайджанской волне, начатой некоторыми странами во главе с Францией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении общины.

"Парламент Австрии, который подчеркивает важность охраны церквей в Карабахе, подходит к вопросам с религиозной призмы, а равнодушие к уничтожению культурного наследия азербайджанского народа на некогда оккупированных азербайджанских территориях и в Армении – это позорный, расистский и исламофобский подход.

Парламент Австрии должен заниматься своим делом и прекратить вмешательство во внутренние дела нашей страны посредством таких гнусных призывов, как ввод международных организаций на суверенные территории Азербайджана", - отмечается в заявлении.