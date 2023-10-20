Франция проводит политику расизма и исламофобии - Мухаммад Раббани

БАКУ /Trend/ - Франция проводит политику расизма и исламофобии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал управляющий директор британской независимой правозащитной организации CAGE Мухаммад Раббани на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Он упомянул, что практика обвинения мусульман объединяет левые и правы политические движения во Франции.

"Франция криминализует детей мусульман. Во Франции отражена траектория стратегического подавления протестов, при которй пытаются заглушить критику нынешней политики расизма и исламофобии. Мусульманские сообщества во Франции обвиняются во всем. На мусульман вешают различные преступления. Претисняют их самовыражение, девочкам запрещают надевать мусульманскую одежду в школах", - добавил он.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.