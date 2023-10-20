Франция препятствует работе правозащитных организаций - Мухаммад Раббани

БАКУ /Trend/ – Французские власти пытаются препятствовать работе правозащитных организаций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил директор британской независимой правозащитной организации CAGE Мухаммад Раббани.

"Я работаю в правозащитной организации. Во время конференции ОБСЕ, которая проходила в Польше, по приезде в страну я был арестован польскими властями. На вопрос "почему?" польские власти ясно дали понять, что у них на этот счет есть инструкция из Франциии. Затем я был депортирован из Польши", - сказал он.

Он подчеркнул, что подобные инициативы с альтернативными пространствами, где неприсоединившиеся страны могут собираться и обсуждать различные темы, чрезвычайно актуальны.

"Я считаю предпринятую сегодня инициативу по представлению данной конференции чрезвычайно важной и ценной. Страны, которые не находятся под властью западного блока, могут найти пространство, собраться вместе, поделиться своим опытом и идеями о том, как бороться с колониализмом и его последствиями сегодня", - добавил он.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.