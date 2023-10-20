Европейские колониальные державы должны признать свою ответственность за состояние постоколониальных стран - представитель Кении

БАКУ /Trend/ – Европейские колониальные державы должны быть включены в диалог и признать свою ответственность за состояние постоколониальных стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" сказала директор программ в сфере здравоохранения Кении Кристина Яхама.

"Мы призываем бросить вызов колониализму. Система здравоохранения Кении оставляет желать лучшего. Франция инвестирует, в основном, в развитие инфраструктуры, но не в здравоохранение", - подчеркнула она.

По ее словам, колониальные империи должны пересмотреть стратегию инвестиций в постколониальных странах.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.