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Политика Макрона - это политика новой колонизации - представитель Новой Каледонии

Политика Материалы 20 октября 2023 13:07 (UTC +04:00)
Политика Макрона - это политика новой колонизации - представитель Новой Каледонии

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Политика Макрона - это политика новой колонизации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" заявил представитель Коммуны Лифу в Новой Каледонии Пьер Гаэз.

"В будущем нашей страны решения по развитию должны приниматься нами и институтами, которые мы создали. Франция обделила нас возможностью на свободы, и не желает признавать нашу независимость. Политика Макрона, которую сейчас проводят во Франции - это политика колонизации", - сказал он.

Он подчеркнул, что цель Новой Каледонии обрести независимость от Франции.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

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