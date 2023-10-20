Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как председатель Движения Неприсоединения поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма и стремящихся к свободе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как председатель Движения Неприсоединения поддерживает народы, ведущие борьбу против колониализма и стремящихся к свободе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в обращении, направленном Президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым к участникам международной конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

"Ваше участие в министерском заседании в рамках председательства Азербайджана в Движении Неприсоединения 6 июля 2023 года в Баку, а затем в мероприятии в штаб-квартире Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября и сегодня во вновь проводимом в Баку мероприятии, посвященном особо актуальной для человечества борьбе с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом, является наглядным показателем поддержки, оказываемой Азербайджаном, как председателя Движения Неприсоединения, в этом вопросе.

Доведение до мировой общественности темы борьбы с колониализмом посредством всех возможных платформ очень важно. В этом контексте деятельность 4-го Комитета (политические вопросы и вопросы деколонизации) Генеральной Ассамблеи ООН должна быть еще больше активизирована.

Сегодняшняя конференция является благоприятной возможностью для обсуждения вызовов, стоящих в глобальной повестке дня борьбы с колониализмом, его последствиями и неоколониализмом. Верю, что обсуждения, которые будут проведены в рамках конференции, послужат мобилизации совместных усилий в борьбе против колониализма, выдвижению новых идей и инициатив во благо человечества и для того, чтобы оставить в наследие будущим поколениям "мир, свободный от колониализма"", - говорится в обращении главы государства.