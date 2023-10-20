Азербайджан дает возможность притесняемым странам высказываться против колониализма - представитель Гваделупы

БАКУ /Trend/ – Азербайджан дает возможность притесняемым странам высказываться против колониализма.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал секретарь по коммуникациям Народного союза "За свободу Гваделупы" Гастон Самут.

"Мы очень довольны приглашением Азербайджана на эту конференцию, которая является для нас шансом высказаться против колониализма. Мы лишены этого у себя на родине из-за политики, навязываемой французским государством. Для нас эта конференция предоставляет шанс получить доступ к международной прессе и рассказать о нашей борьбе. Кроме того, мы здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность со всеми формами борьбы, которые ведутся в Тихом океане, Гайане, в Вест-Индии или на острове Мартиника в стремлении к суверенитету колониальных народов.

Организация Объединенных Наций объявила десятилетие 2020-2030 годов последним десятилетием деколонизации, и мы надеемся, что это станет реальностью. Мы верим, что колониальные империи и страны-колонизаторы согласятся завершить колониализм. Мы стремимся, чтобы наши народы и другие нации осознали необходимость выхода из колониальной системы, поскольку это ключ к миру и благополучию народов", - добавил он.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.