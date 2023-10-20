Джейхун Байрамов обсудил с представителем Госдепа США процесс нормализации отношений с Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – 20 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джошуа Хака.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и США, а также ситуация в регионе в постконфликтный период, перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов, подробно проинформировав о текущей ситуации в регионе, подчеркнул важность прекращения в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном, присутствия на территории страны армянских вооруженных формирований и сепаратистского режима, которые являлись основным источником угрозы.

Было отмечено устранение одного из самых больших препятствий на пути подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также на пути реинтеграции жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе.

Министр подчеркнул, что в сложившихся ныне условиях для мира в регионе Азербайджан, как всегда, полон решимости продвигать мирную повестку. Также была отмечена важность демонстрации международным сообществом конструктивной позиции.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении МИД.