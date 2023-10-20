Состоялись штабные переговоры между минобороны Азербайджана и Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялись 6-е штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании.

Об этом Trend сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны, были обсуждены вопросы безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Были затронуты гуманитарные вопросы, а также предстоящие учения и тренинги по разминированию. Была выражена уверенность в том, что военное сотрудничество между сторонами и впредь будет взаимовыгодным.

Затем гости посетили Н-скую воинскую часть. Делегации был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности воинской части, продемонстрирован видеоролик.

После встречи с военнослужащими, участвовавшими в курсах, организованных Великобританией, состоялась церемония взаимного вручения подарков.