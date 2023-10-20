Азербайджан говорит о колониальной политике, когда другие молчат - представитель Партии свободы Мартиники

БАКУ /Trend/ – Азербайджан говорит о проблемах колониальной политики, когда другие молчат.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Кэрол.

"Азербайджан высказывает свою позицию, когда другие государства предпочитают молчать по вопросу колониальной политики. Мы собрались в Баку и надеемся в будущем вынести данную тему на уровень ООН, воспользовавшись имеющимися возможностями. Следует отметить, что Азербайджан в настоящее время председательствует в Движении неприсоединения, а после него председательствовать будет Уганда. Мы должны тщательно обсудить наши следующие шаги и поднять эту проблему для общественного обсуждения," - подчеркнул он.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.