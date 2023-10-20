Мартиника планирует провести протест во Франции с требованием выдачи компенсаций

БАКУ /Trend/ - Планируется организовать масштабный протест во Франции с целью давления на страну, чтобы добиться выдачи компенсации Мартинике.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Кэрол.

"Мы планируем провести во Франции масштабный протест, чтобы эта страна выплатила компенсацию за отравление нашего народа химическим веществом. Франция нарушала наши права и применяла насилие. У народов есть право на защиту своих интересов.

Мы работаем над освобождением от колониализации. Нам необходимо провести переговоры, чтобы понять, как действовать. Нет оправдания колониализму. Мы с теми странами, которые стремятся покончить с колониализмом, но некоторые из них не готовы к этому процессу. Нам нужно объединить усилия и проводить протесты в рамках нашей общины", - подчеркнул Люк Кэрол.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики. протест что бы Франция выдала компенсацию за отравление нашего народа химическим препаратом.