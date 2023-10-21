Восстановление инфраструктуры на освобожденных землях Азербайджана требует многих лет - Айдын Сафиханлы

БАКУ /Trend/ - Глава аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы принял участие в Региональном диалоге высокого уровня Европы и Центральной Азии - «Права человека 75» на тему «Право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду», организованном Верховным комиссаром ООН по правам человека, Европейским региональным бюро, Программой ООН по окружающей среде и Брюссельским координационным бюро в Брюсселе.

Как сообщили Trend в аппарате омбудсмена, в ходе своего выступления на конференции А.Сафиханлы отметил, что сохранение экологического баланса, охрана окружающей среды, эффективное использование природных ресурсов в последнее время стали актуальными вопросами.

Заявив, что нынешние войны в мире, политика агрессии и этнические чистки некоторых стран являются основными факторами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, глава аппарата отметил, что Азербайджан страдает от политики агрессии и экотерроризма, осуществляемого Арменией.

Отметив, что расположенная на территории Армении Мецаморская атомная электростанция (АЭС) до сих пор действует и является источником потенциальной опасности для всего региона, А.Сафиханлы призвал соответствующие структуры ООН обратить внимание на этот вопрос.

Несмотря на освобождение территорий от оккупации, Азербайджан до сих пор испытывает негативные последствия оккупации, а восстановление полностью разрушенной инфраструктуры и экосистемы потребует многих лет и большого количества средств.

Говоря о минном терроре, осуществляемом Арменией против Азербайджана, глава аппарата отметил, что Азербайджану не были переданы карты заминированных территорий, и довел до сведения участников мероприятия, что проблема мин задерживает безопасное возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Он сообщил, что с момента окончания Отечественной войны, в результате которой азербайджанские территории были освобождены от оккупации, жертвами мин стали более 330 человек.

А.Сафиханлы заявил, что защита права жить в чистой, здоровой и стабильной среде всегда находится в центре внимания Азербайджана, и отметил, что по упомянутым вопросам проводятся ознакомительные миссии, готовятся доклады, обращения и заявления, которые направляются в международные организации.

Айдын Сафиханлы призвал международное сообщество проявить солидарность и взаимное сотрудничество в этом направлении ради устранения факторов, приводящих к нарушению прав на жизнь в здоровой окружающей среде.