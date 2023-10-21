Община Западного Азербайджана осудила парламент Чехии

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана осуждает предвзятую резолюцию, принятую парламентом Чехии, и превращение этой страны в последнее время в инструмент антиазербайджанской кампании, проводимой некоторыми кругами.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим община распространила заявление.

"Парламент Чехии призывает Азербайджан "разрешить прибытие в регион международных наблюдателей для мониторинга обращения с местным населением Карабаха и защитить историко-религиозные памятники".

Пусть парламент Чехии не "беспокоится" об Азербайджане, а лучше пригласит международных наблюдателей в свою страну в связи с постоянно притесняемыми и унижаемыми цыганами (рома и синти), а также выразит отношение к таким вопросам, как разрушение и осквернение памятников Второй мировой войны", - говорится в заявлении.