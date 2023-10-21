Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

ЕС привержен продвижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 21 октября 2023 19:56 (UTC +04:00)
ЕС привержен продвижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ЕС привержен продвижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в совместном заявлении саммита США-ЕС, передает Trend.

"Мы по-прежнему привержены продвижению прочного мира между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности," - отмечается в заявлении.

Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что пригласил лидеров Азербайджана и Армении принять участие в трехсторонней встрече в Брюсселе до конца текущего месяца.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости