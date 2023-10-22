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Община Западного Азербайджана осудила поставки оружия Армении со стороны Франции

Политика Материалы 22 октября 2023 10:33 (UTC +04:00)
Община Западного Азербайджана осудила поставки оружия Армении со стороны Франции

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Серьезную озабоченность вызывает заявление министра обороны Франции о том, что в ближайшее время с Арменией будет подписано вооруженное соглашение.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении общины Западного Азербайджана.

Община считает, что продажа Францией оружия Армении - это, прежде всего, проявление враждебности по отношению к Азербайджану. Кроме того, Франция продолжает свою грязную деятельность против Азербайджана в различных международных организациях.

"Поставка оружия в Армению со стороны Франции служит усилению реваншизма в этой стране и напряженности в регионе. Очевидно, что установление мира в регионе не выгодно официальному Парижу. Франция пытается внести геополитическую конкуренцию в регион Южного Кавказа и для этого подстрекает Армению к новой войне против Азербайджана. Даже в XXI веке Франция все еще не может отказаться от своего колониального мышления и расистского подхода.

Мы уверены, что Франция потерпит неудачу в политике вооружения Армении, так же, как она потерпела неудачу в своих "посреднических" усилиях", - говорится в заявлении.

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