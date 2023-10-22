Встреча глав МИД в формате «3+3» пройдет в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Вторая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Турции и Ирана в формате «3+3» состоится завтра (23 октября) в Тегеране.

Как сообщает Trend, на встрече, проходящей на уровне министров иностранных дел, будут обсуждаться актуальные вопросы Южного Кавказа и развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Одной из основных целей встречи, проводимой в формате «3+3», является решение региональных проблем без участия стран вне региона и с участием стран региона, а также осуществление мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Следует отметить, что первая встреча в формате «3+3» прошла в прошлом году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел без участия Грузии.