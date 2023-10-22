БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана выразила отношение к азербайджанофобским высказываниям бывшего омбудсмена Армении, передает Trend.

«Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян вновь сделал ряд азербайджанофобских и смехотворных заявлений.

Чувствуется, что А.Татоян и те, кто разделяют его взгляды, были сильно разочарованы отсутствием какого-либо насилия или негативного обращения с армянскими жителями в Карабахском регионе Азербайджана. Им никак не удается доказать свои ложные утверждения о «геноциде» и «этнической чистке», и из-за этого они делают бессмысленные заявления.

Мнения А.Татояна и подобных ему лиц, искажающие деятельность Общины Западного Азербайджана, совершенно необоснованны. Община Западного Азербайджана не имеет территориальных претензий к Армении.

Деятельность Общины носит сугубо правозащитный и гуманитарный характер, заключается в том, чтобы добиться мирного возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли и предотвращения уничтожения историко-культурного наследия азербайджанского народа в Армении», - говорится в заявлении.