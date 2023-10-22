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Официальный Баку подтвердил дату встречи в формате «3+3»

Политика Материалы 22 октября 2023 15:28 (UTC +04:00)
Официальный Баку подтвердил дату встречи в формате «3+3»

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Тахмаз Асадов
Тахмаз Асадов
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Тегеране состоится встреча министров иностранных дел в формате «3+3».

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на запрос Trend.

«Завтра в Тегеране планируется провести встречу в формате «3+3». Подробности пока не известны. Дополнительная информация будет предоставлена в скором времени», - сказал он.

Отметим, что Министерство иностранных дел Армении также дало согласие принять участие в этой встрече.

На встрече, проходящей на уровне министров иностранных дел, будут обсуждаться актуальные вопросы Южного Кавказа и развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Одной из основных целей встречи, проводимой в формате «3+3», является решение региональных проблем без участия стран вне региона и с участием стран региона, а также осуществление мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Следует отметить, что первая встреча в формате «3+3» прошла в прошлом году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел без участия Грузии.

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