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Отработаны очередные задачи совместных учений «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» (ВИДЕО)

Политика Материалы 22 октября 2023 18:40 (UTC +04:00)
Отработаны очередные задачи совместных учений «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Накануне совместных тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» подразделения коммандос азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции отработали выполнение специальных задач, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом коммандос проникли вглубь оперативного района и успешно выполнили задачи по выявлению, окружению и обезвреживанию временных укрытий диверсионной группы условного противника, расположенных в населенных пунктах.

Отметим, что совместные тактические учения, посвященные 100-летию образования Турецкой Республики, пройдут 23-25 октября по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

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