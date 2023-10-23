Джейхун Байрамов встретился с Президентом Ирана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Ибрахим Раиси принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Ирана.

Президент Ирана выразил надежду, что обсуждения в формате "3+3" станут источником укрепления конструктивного регионального сотрудничества.

"Повышение уровня отношений с дружеским и братским Азербайджаном является одним из приоритетов внешней политики Ирана. Иран как одна из стран региона уважает территориальную целостность и суверенитет всех стран и делает упор на решение вопросов путем диалога", - сказал Раиси.

На встрече министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Ираном.

"Азербайджан поддерживает позицию Ирана касательно недопущения вмешательства в регион стран, находящихся за пределами региона. В связи с этим проведение встречи в Тегеране в формате "3+3" оценивается как полезное, позитивное и конструктивное. За последние месяцы был достигнут значительный прогресс в повышении уровня отношений между двумя странами", - сказал министр.

Отметим, что в Тегеране началась встреча глав МИД в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Армении.

Напомним, что первое заседание в формате "3+3" состоялось в прошлом году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел.