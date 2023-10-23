В Тегеране проходит заседание в формате "3+3" (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ – В столице Ирана Тегеране проходит заседание в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Турции и Ирана.

Как сообщает в понедельник Trend, на встрече обсуждаются вопросы, связанные с Южным Кавказом, развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, в сферах безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Отметим, что министры иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Армении находятся в Тегеране для участия во встрече в формате "3+3".

Напомним, что первое заседание в формате "3+3" состоялось в прошлом году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел.