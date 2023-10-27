"Зеленая" стратегия Президента Ильхама Алиева - Азербайджан как магнит для инвестиций

БАКУ /Trend/ - Достижения Азербайджана в области нефтегазового сотрудничества, особенно с европейскими странами, могли бы послужить образцом для любой страны, занимающейся экспортом энергоносителей. Что отличает Азербайджан от других стран, так это его активное участие в инициативах, направленных на развитие экологически чистой энергетики в регионе. Несмотря на то, что страна зарекомендовала себя как надежный поставщик традиционных энергоресурсов, Азербайджан не почивает на лаврах. Амбициозные цели страны по экспорту экологически чистой энергии набирают обороты и уже воплощаются в реальные проекты.

Начало экспорта электроэнергии, полученной из возобновляемых источников энергии, знаменует начало новой главы в энергетической стратегии Азербайджана. Президент Ильхам Алиев придал первостепенное значение расширению использования возобновляемых источников энергии в стране с целью увеличить долю ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 30 процентов к 2030 году.

Азербайджан может похвастаться потенциалом возобновляемой энергетики, который превышает 27 ГВт, включая энергию ветра и солнца на суше, с дополнительными 157 ГВт энергии ветра в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Во время встречи с жителями Агдама 18 мая 2021 года Президент Ильхам Алиев объявил, что весь Карабахский регион будет преобразован в "зону зеленой энергии".

Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели на будущее в области ВИЭ. К 2027 году страна планирует вырабатывать 3 ГВт энергии ветра и 1 ГВт солнечной энергии с намерением экспортировать 80 процентов произведенных ресурсов. Заглядывая в будущее до 2037 года, Азербайджан ожидает расширения своих мощностей как минимум до 6 ГВт.

Недавно Азербайджан достиг важной вехи в реализации своей амбициозной энергетической стратегии, открыв Гарадагскую солнечную электростанцию мощностью 230 МВт. Соглашение о строительстве этой крупнейшей солнечной электростанции на Южном Кавказе было подписано в 2020 году. Наконец, 26 октября Президент Ильхам Алиев официально приступил к его эксплуатации.

Во время церемонии открытия завода Президент Ильхам Алиев сказал, что это исторический момент в истории страны, отметив, что этот проект - первый среди многих последующих.

С компанией Masdar были также подписаны дополнительные соглашения, предусматривающие реализацию проектов в области зеленой энергетики общей мощностью 1000 МВт. Эти проекты включают строительство солнечной электростанции мощностью 445 МВт в Билясуваре, солнечной электростанции мощностью 315 МВт в Нефтчале и ветроэлектростанции мощностью 240 МВт на территории Абшерон-Гарадаг.

"Мы планируем совместными усилиями поэтапно производить до 10 ГВт возобновляемых энергоресурсов. Это будет полномасштабной революцией в энергетическом развитии региона, так как Азербайджан — это страна, где в середине XIX века была добыта первая в мире нефть. Первая нефть с морских месторождений была добыта в середине прошлого века. И сейчас, учитывая, что мы по-прежнему богаты ископаемыми ресурсами, мы переходим к "зеленой" повестке дня. Это осознанный выбор. Это наш вклад не только в будущее развитие Азербайджана, но и в решение вопросов, связанных с изменением климата", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Азербайджан, известный своей надежностью в качестве поставщика нефти и газа в Европу, привержен укреплению энергетической безопасности своих европейских партнеров. Недавней важной инициативой в этом направлении стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Одно это соглашение подчеркивает высокий спрос на азербайджанские энергоресурсы в Западной Европе.

В рамках этого проекта планируется проложить линию электропередачи протяженностью 1 195 километров мощностью 1 000 МВт, соединяющую Грузию и Румынию, а также проложить цифровой соединительный кабель.

"В наши планы также входит активная работа с нашими партнерами по созданию энергетического коридора Каспий-Европейский Союз. В декабре прошлого года было подписано соответствующее соглашение, и мы уже начали свою деятельность. Уже несколько раз проходили заседания руководящего комитета. А через несколько месяцев мы получим полное технико-экономическое обоснование нового проекта по обеспечению энергетической безопасности "Зеленый энергетический коридор" — ряда интегрированных объектов по производству, передаче и потреблению, включая прокладку электрического кабеля по дну Черного моря. В настоящий момент готовится технико-экономическое обоснование по производству 4 ГВт возобновляемых энергоресурсов", - отметил в этой связи глава государства.

Азербайджан активно продвигает конкретные инициативы, направленные на увеличение производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и содействие обеспечению чистой энергией из Азербайджана в Европу в ближайшие годы. К примеру, 9 января 2020 года были подписаны соглашения о запуске пилотных проектов в области ВИЭ с участием ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из ОАЭ. Эти соглашения предполагают реализацию пилотных проектов, включая строительство ветроэлектростанции мощностью 240 МВт в сотрудничестве с ACWA Power и солнечной электростанции мощностью 200 МВт совместно с Masdar.

Более того, 30 декабря 2020 года совместно с ACWA Power была оформлена серия новых инвестиционных соглашений о покупке электроэнергии и подключении к сетям. 13 января 2022 года состоялась церемония закладки фундамента, ознаменовавшая начало реализации проекта ветроэлектростанции "Хызы-Абшерон" в сотрудничестве с ACWA Power.

15 декабря 2022 года министерство энергетики Азербайджана и австралийская компания Fortescue Future Industries (FFI) подписали соглашение о совместном сотрудничестве в области разведки и развития ВИЭ и предприятий по производству "зеленого" водорода в Азербайджане. Это соглашение охватывает исследования и реализацию проектов в области ВИЭ и "зеленого" водорода общей мощностью до 12 ГВт.

Азербайджан заключил меморандумы о взаимопонимании и соответствующие контракты с тремя крупнейшими энергетическими компаниями мирового уровня. Согласно этим контрактам, планируется произовдство 25 ГВт солнечной и ветряной энергии как на суше, так и в море. Из этой мощности Masdar будет отвечать за производство 10 ГВт, Fortescue - за 12 ГВт, а ACWA Power взяла на себя обязательства по производству 2,5 ГВт энергии.

Ведущие мировые корпорации готовы вложить значительные инвестиции в перспективные предприятия в Азербайджане, выходящие за рамки энергетического сектора и охватывающие различные другие сферы. Поскольку ВИЭ могут стать краеугольным камнем производства электроэнергии, международные инвестиции в страну могут значительно увеличиться. Азербайджан обладает необходимыми предпосылками для такого роста, включая богатый потенциал, приверженность правительства развитию альтернативной энергетики и современную правовую базу. Эти факторы в совокупности составляют основу успеха азербайджанской экономики.