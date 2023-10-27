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В Карабахском регионе обнаружена мастерская по изготовлению самодельных взрывчаток (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 27 октября 2023 09:55 (UTC +04:00)
В Карабахском регионе обнаружена мастерская по изготовлению самодельных взрывчаток (ФОТО/ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ – Во время осмотра территории в Карабахском регионе была обнаружена мастерская, где кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В мастерской было найдено значительное количество самодельных мин, которые можно транспортировать при помощи дронов, а также другие взрывные устройства, изготовленные кустарными методами в целях совершения различных диверсий.

Отметим, что в ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе, формирования Вооруженных сил Армении и армянские незаконные вооруженные формирования использовали различные взрывчатки, изготовленные кустарными методами в таких мастерских", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

В Карабахском регионе обнаружена мастерская по изготовлению самодельных взрывчаток (ФОТО/ВИДЕО)
В Карабахском регионе обнаружена мастерская по изготовлению самодельных взрывчаток (ФОТО/ВИДЕО)
В Карабахском регионе обнаружена мастерская по изготовлению самодельных взрывчаток (ФОТО/ВИДЕО)
В Карабахском регионе обнаружена мастерская по изготовлению самодельных взрывчаток (ФОТО/ВИДЕО)
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