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Расширены полномочия министра здравоохранения Азербайджана (Дополнено)

Политика Материалы 27 октября 2023 17:42 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Расширены полномочия министра здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Положение о министерстве здравоохранения.

В соответствии с указом, министр здравоохранения сможет вносить предложения по направлениям деятельности министерства касательно формирования государственного бюджета и внебюджетных фондов на соответствующий год, утверждать председателей Научно-медицинского совета, Экспертного совета фармакологии и фармакопеи, Апелляционного совета, а также иных их членов, в том числе руководителя и состав секретариата Апелляционного совета на основании представления (предложения) председателей совета.

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