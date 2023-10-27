Расширены полномочия министра здравоохранения Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Расширены полномочия министра здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Положение о министерстве здравоохранения.

В соответствии с указом, министр здравоохранения сможет вносить предложения по направлениям деятельности министерства касательно формирования государственного бюджета и внебюджетных фондов на соответствующий год, утверждать председателей Научно-медицинского совета, Экспертного совета фармакологии и фармакопеи, Апелляционного совета, а также иных их членов, в том числе руководителя и состав секретариата Апелляционного совета на основании представления (предложения) председателей совета.