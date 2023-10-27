ЕС призывает Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением к концу года

БАКУ /Trend/ - ЕС в очередной раз подчеркнул свою поддержку мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в пятницу Trend, в заключительных замечаниях по итогам встречи Евросовета говорится, что "Европейский Совет подчеркивает свою неизменную поддержку продвижению устойчивого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности".

"Мы поддерживаем брюссельский процесс нормализации и призываем стороны действовать и завершить этот процесс к концу этого года", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что Брюссель пригласил лидеров Азербайджана и Армении принять участие в трехсторонней встрече до конца октября.

Однако специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил Trend, что ожидаемая встреча, скорее всего, не состоится.

"Действительно, трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана и Армении в брюссельском формате, скорее всего, не состоится до конца месяца, как первоначально предполагалось. Сейчас мы проводим консультации с Арменией и Азербайджаном, направленные на подготовку следующего саммита, и мы ожидаем, что лидеры встретятся в Брюсселе, как было согласовано, при первой же возможности", - добавил он.