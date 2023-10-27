БАКУ /Trend/ - В Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены временные коменданты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов на заседании в онлайн-формате коллегии ведомства, посвященном обсуждению итогов девяти месяцев текущего года.

По его словам, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены временные коменданты, приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и порядка на освобожденных от оккупации территориях, каждый дом, каждое здание и объекты инфраструктуры взяты под охрану.

Министр также сказал, что на позициях, брошенных незаконными армянских вооруженными формированиями, были обнаружены многочисленные боеприпасы и военная техника.