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Создан Ханкендинский городской отдел полиции

Политика Материалы 27 октября 2023 18:04 (UTC +04:00)
Создан Ханкендинский городской отдел полиции

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Создан Ханкендинский городской отдел полиции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов на заседании в онлайн-формате коллегии ведомства, посвященном обсуждению итогов девяти месяцев текущего года.

Он отметил, что 15 октября Азербайджан в очередной раз стал свидетелем исторических событий, Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев водрузил государственный флаг страны в Ханкенди, Ходжавенде, Ходжалы и на других очищенных от террористов территориях. Также был создан Ханкендинский городской отдел полиции министерства внутренних дел, в Ходжалы, Тертере и Ханкенди были назначены временные коменданты, проводятся все необходимые меры для обеспечения безопасности и порядка на освобожденных от оккупации территориях, каждый дом, каждое здание и инфраструктурные объекты взяты под охрану.

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