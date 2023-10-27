Джейхун Байрамов встретился с делегацией парламента Ирака

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с членом Совета представителей (парламента) Республики Ирак Эльшадом Салихи.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи с удовлетворением была отмечена возросшая в последнее время динамика в азербайджано-иракских отношениях, в частности, визиты Президента Ирака и министра иностранных дел в Азербайджан в марте и июле текущего года, а также встречи на высшем и высоком уровнях, состоявшиеся в рамках этих визитов.

Было отмечено значение существующего политического диалога между Азербайджаном и Ираком, экономических и торговых связей, межпарламентского и межрегионального сотрудничества и непрерывного культурного обмена.

Было подчеркнуто, что, помимо существующих дипломатических представительств в обеих странах, дальнейшему сближению наших народов может способствовать содействие гуманитарным обменам через культурные центры.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.