Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Объединенных Арабских Эмиратов

БАКУ /Trend/ - 27 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как сообщает Trend, в ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах в интересах наших народов. В этом контексте были обсуждены вопросы инвестиций, расширения торгово-экономических связей, сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере возобновляемой энергии, туризма и других областях.

Президент Ильхам Алиев отметил важность строительства компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов Гарадагской солнечной электростанции в Азербайджане, торжественное открытие которой состоялось минувшим днем. Глава государства подчеркнул, что Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт является крупнейшей солнечной электростанцией в регионе, первой станцией по производству возобновляемой энергии, построенной в Азербайджане за счет иностранных инвестиций. Президент Ильхам Алиев сказал, что участие в этом мероприятии четырех министров и большой делегации Объединенных Арабских Эмиратов является примером дружбы и партнерства между нашими странами.

Президент Азербайджана поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов с проведением в его стране Конференции ООН по вопросам изменения климата – COP 28, расценил это как пример вклада Объединенных Арабских Эмиратов в глобальные усилия по достижению Целей устойчивого развития и защите окружающей среды.

Главы государств обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами, а также в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других институтов.