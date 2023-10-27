Община Западного Азербайджана ответила на заявление министра иностранных дел Армении

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением о важности направления миссии ЮНЕСКО в Карабахский регион Азербайджана. Армения, которая говорит о мире и мирном договоре, по-прежнему угрожает суверенитету Азербайджана, и подобные заявления, которые расцениваются как грубое вмешательство в его внутренние дела, совершенно неприемлемы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в связи с этими высказываниями.

Община Западного Азербайджана считает, что первой задачей армянской дипломатии во главе с А.Мирзояном в отношении ЮНЕСКО должно стать предоставление возможности ознакомительной миссии этой организации посетить Армению с целью мониторинга культурного наследия азербайджанского народа, отмечается в заявлении.