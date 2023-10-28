Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву

БАКУ/Trend/ – Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара на шахте в Карагандинской области Казахстана.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара, произошедшего на шахте в Карагандинской области Казахстана.

Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Казахстана, желаю выздоровления раненым.

Аллах рехмет элясин!" - говорится в письме.