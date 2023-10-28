Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Казахстана

БАКУ/Trend/ - 28 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования премьер-министру Республики Казахстан Алихану Смаилову, передает в субботу Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Асадов отметил, что с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате аварии на шахте в Караганде.

В письме выражаются глубокие соболезнования премьер-министру Казахстана, а также семьям и близким погибших.

Отметим, что сегодня утром на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел взрыв. Число погибших в результате взрыва выросло до 25.

На место происшествия прибыл Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, а также поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

По факту чрезвычайного происшествия на шахте имени Костенко генпрокуратура начала уголовное расследование.

29 октября в Казахстане объявлен Днем национального траура.