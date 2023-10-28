Президент Ильхам Алиев: Как и на протяжении всей истории, народы Азербайджана и Турции сегодня находятся рядом друг с другом

БАКУ /Trend/- Как и на протяжении всей истории, наши народы и сегодня находятся рядом друг с другом, вместе переживают и радость, и горе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-летия Турецкой Республики.

«Азербайджанский народ никогда не забудет однозначную политическую поддержку и решительную позицию возглавляемого Вами братского Турецкого государства и народа в защиту правого дела и территориальной целостности Азербайджана во время и после Отечественной войны.

Мы полны решимости и дальше укреплять во всех сферах азербайджано-турецкие связи, которые благодаря Шушинской декларации поднялись на уровень союзничества.

Наши межгосударственные отношения, построенные на таких незыблемых основах, как общие моральные ценности и религиозно-культурные корни, также являются гарантией стабильности, мира, развития и безопасности в регионе.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместно и успешно выполнять нашу почетную миссию на пути сохранения навеки и еще большего укрепления нашего величайшего достояния - азербайджано-турецкого братства и единства, развития нашего всестороннего сотрудничества», - говорится в письме.