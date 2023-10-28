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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

Политика Материалы 28 октября 2023 18:55 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 28 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией, перспективы азербайджано-армянского мирного процесса, а также текущую ситуацию в регионе.

Была подчеркнута важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках суверенитета и территориальной целостности стран, установления прочного мира в регионе.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим вопросам.

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