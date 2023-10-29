БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию по случаю национального праздника.

Как сообщает Trend, Джейхун Байрамов поделился публикацией в социальной сети по случаю 100-летней годовщины создания Турецкой Республики.

«Сегодня исполняется 100 лет со дня создания братской Турецкой Республики, которая играет особую роль в регионе и в мире. Поздравляем с 29 октября – Днем Республики и желаем дальнейшего развития и роста! Одна нация - два государства», - отметил Джейхун Байрамов.

МИД Азербайджана на своей странице в социальной сети также поделился публикацией в связи с этим знаменательным днем: «Поздравляем Турецкую Республику, с которой мы связаны фразой «Одна нация - два государства», являющейся основой нашего братства, дружбы и солидарности, мы чтим светлую память Мустафы Кемаля Ататюрка и его соратников».