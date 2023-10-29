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Министр обороны Азербайджана поздравил своего турецкого коллегу и начальника Генерального штаба Турции по случаю Дня Республики

Политика Материалы 29 октября 2023 11:01 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана поздравил своего турецкого коллегу и начальника Генерального штаба Турции по случаю Дня Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру и начальнику Генерального штаба генералу армии Метину Гюраку по случаю 100-летия образования Турецкой Республики, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В письме говорится: «Искренне поздравляю Вас, Ваших близких и весь личный состав со 100-летием Дня Республики, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, успехов в Вашей нелегкой и почетной деятельности.

Мустафа Кемаль Ататюрк со своими соратниками и доблестной Турецкой армией избавил народ от гнёта и основал совершенно новое государство, провозгласив Турецкую Республику 29 октября 1923 года. С 1923 года Турецкая Республика мужественно преодолевала все трудности на пути к независимости. В своих мемуарах враги признавали стойкость турецкого солдата и отвагу турецкого народа. Подвиги турецких граждан в войне за независимость золотыми буквами вписаны в историю Турции, обросли легендами.

Еще раз искренне поздравляю Вас со 100-летием Дня Республики. С глубоким уважением чту светлую память шехидов, золотыми буквами вписавших свои имена в историю государственности и свободы».

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