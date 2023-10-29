Посол Азербайджана встретился с министром экономики Казахстана

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Астане Агалар Атамогланов встретился с министром национальной экономики Казахстана Алибеком Куантыровым.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба посольства.

"Посол Агалар Атамогланов провел встречу с министром национальной экономики Казахстана А.Куантыровым. Была подчеркнута положительная динамика сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в различных сферах экономики, выражена уверенность, что экономические связи между нашими странами и дальше будут укрепляться", - отметили в дипломатическом корпусе.