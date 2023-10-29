Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума (ФОТО)

Политика Материалы 29 октября 2023 18:36 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума (ФОТО)

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в приеме по случаю открытия 10-го Пекинского Сяншаньского форума, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ходе приема генерал-полковник З.Гасанов встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Джаном Юся.

На встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии Пекинского Сяншаньского форума (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости