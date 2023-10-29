Депутаты иракского парламента посетили азербайджанский город Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 октября делегация иракского парламента во главе с председателем Комитета по правам человека Совета представителей Республики Ирак Аршадом Рашадом Аль-Салихи, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила город Шуша.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В Шуше гостям рассказали об истории города и строительно-восстановительных работах, проводимых под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В рамках поездки делегация ознакомилась с мечетью Юхары Говхар-ага и другими памятниками, побывала на Джыдыр-дюзю.

Затем гости осмотрели крепостные стены Шуши и посетили городскую площадь. Им сообщили о расстреле армянскими войсками во время оккупации установленных на городской площади статуй выдающихся деятелей культуры Азербайджана Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

На этом поездка членов Совета представителей парламента Ирака в Шушу завершилась.