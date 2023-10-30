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Украина ощущает большую помощь Азербайджана и азербайджанского народа – посол

Политика Материалы 30 октября 2023 11:29 (UTC +04:00)
Украина ощущает большую помощь Азербайджана и азербайджанского народа – посол

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Украина ощущает большую помощь Азербайджана и азербайджанского народа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Дружба Украины и Азербайджана проверена историей. В самые сложные моменты нашей истории страны помогали друг другу. И сегодня мы ощущаем большую помощь Азербайджана и азербайджанского народа. Это и гуманитарная помощь, и помощь по отстройке уничтоженной инфраструктуры. На сегодняшний день правительством Азербайджана уже выделено более 30 миллионов долларов США для этой цели. Мы очень признательны, что совсем недавно, по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, была выделена дополнительная сумма в эквиваленте 7,6 миллиона долларов. Эта сумма идет для помощи, прежде всего, нашему энергетическому сектору. Мы очень признательны за то, что и прошлой зимой многим десяткам тысяч украинцев, моим соотечественникам, удалось пройти холода благодаря помощи Азербайджана. Я всегда вспоминаю слова общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который говорил, что нет сложнее пути, чем путь независимости. Это действительно так. Наша дружба крепнет, наше стратегическое партнерство развивается", - отметил он.

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