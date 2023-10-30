Азербайджан направил очередную гуманитарную помощь Украине (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ/Trend/ – Первая часть электрооборудования из Азербайджана, предназначенного для оказания гуманитарной помощи Украине, отправлена сегодня с территории Сумгайытского технологического парка.

Как сообщает в понедельник Trend, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 17 июля 2023 года гуманитарный груз, поставленный министерством энергетики, включает более 555 тысяч метров электрических кабелей и проводов.

Товары гуманитарного назначения, перевозимые автоколонной из 14 грузовиков, направляются для поддержки восстановления устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий в связи с текущей ситуацией в Украине.

Следующие части указанной помощи, общей стоимостью в 7,6 миллиона долларов США, организованных на основе поступивших заявок от Украины, планируется направить в ближайшее время.

Напомним, что гуманитарная помощь в связи с электрооборудованием была направлена Азербайджаном в Украину и ранее. Общая сумма гуманитарной помощи, в том числе поддерживающей реконструктивно-восстановительные работы, оказанной Азербайджанской Республикой Украине в связи с возникшим кризисом, уже превышает 33 миллиона долларов США. В рамках осуществляемой гуманитарной помощи в Азербайджан с целью медицинской и социально-психологической реабилитации были доставлены в общей сложности 154 украинских ребенка, пострадавших от войны и потерявших членов семей. Гуманитарный лицей "Лингвист" имени Зарифы Алиевой, разрушенный в результате военных действий в городе Ирпень, полностью восстановлен, а также в связи с капитальным восстановлением Азербайджаном ряда объектов социального назначения, подвергшихся серьезным разрушениям в этом городе, в настоящее время ведутся соответствующие работы.