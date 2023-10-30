В Баку прошла презентация отчета о преступлениях на почве ненависти в отношении азербайджанцев (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ – В Баку прошла презентация отчета "Преступления на почве ненависти и разжигание ненависти в отношении азербайджанцев".

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе вступительной речи руководитель Центра социальных исследований Захид Орудж отметил, что унизительные дискурсы, направленные армянами на азербайджанцев в период оккупации на интернет платформах ("торговцы, не умеющие воевать, кочевая нация, примитивные кочевники" и другие эпитеты), являются показателем окаменевших умов, так как война раскрыла совершенно иную реальность - образы 100 тысяч героических азербайджанцев.

"Одним из примеров яростной ненависти в отношении азербайджанцев было ксенофобское, расистское, шовинистическое заявление Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости", сделанное с международной трибуны. Племенной менталитет полевого командира, обесценивающего мир и спокойствие, биологизирующего нации и желающего стать членом европейской семьи, очевиден", - добавил З.Орудж.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева подчеркнула, что проведение политики разжигания ненависти на этнической почве противоречат общечеловеческим ценностям.

"К сожалению, на протяжении многих лет Азербайджан также страдает от горьких последствий этой политики. Необоснованные территориальные претензии Армении к нашей стране, идеология ненависти, сформированная политическим руководством Армении к другим народам в регионе, сопровождались политикой этнических чисток и оккупации", - сказала С.Алиева.

Затем выступили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов, руководитель Аппарата министерства науки и образования Метин Керимли и другие официальные лица, которые рассказали о проблеме ненависти к азербайджанцам. Мероприятие продолжилось обсуждениями.