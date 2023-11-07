Мир между Азербайджаном и Арменией продолжает оставаться приоритетом для США - Госдеп

БАКУ /Trend/ - Мир между Азербайджаном и Арменией продолжает оставаться приоритетом для США.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Помимо всего, что происходит на международной арене, мир между этими двумя странами продолжает оставаться приоритетом для нас, для госсекретаря Блинкена. Госдеп будет продолжать заниматься этим вопросом", - сказал он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели 27-29 июня двусторонние переговоры в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником Президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.