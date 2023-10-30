МИД Армении намеренно вводит в заблуждение международное сообщество – Айхан Гаджизаде

БАКУ /Trend/ - МИД Армении намеренно вводит в заблуждение международное сообщество.
Как передает Trend, об этом написал в соцсети Х официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на утверждения пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Анны Бадалян.
"Это еще одна демонстрация фальсификации и некомпетентности. МИД Армении намеренно вводит в заблуждение международное сообщество", - заявил Айхан Гаджизаде.
Отметим, что А.Бадалян ранее привела "статистику" лиц, якобы пострадавших в ходе локальных антитеррористических мероприятий азербайджанской армии.