Азербайджанский телеканал СВС снял фильм в Ереване (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Телеканал CBC подготовил сенсационный документальный фильм об историческом наследии азербайджанцев в Ереване.

Последние 30 лет в столице Армении пытаются предать забвению основателей и прежних жителей этого города, уничтожить любое упоминание об азербайджанцах.

Несколько недель съемочная группа работала в Ереване, документируя объекты историко-культурного значения, связанные с азербайджанским народом.

Были проведены съемки мечети Тепебаши, где сейчас проживают армянские семьи.

Стало известно, что французские и американские инвесторы планируют снести остатки мечети вместе с кварталом, где ранее жили азербайджанцы.

Съемочная группа побывала в доме сына Панах хана Макинского - Алихана. Кадры запечатлели плачевное состояние некогда величественного особняка.

Также съемки прошли на месте, где ранее находилась мечеть Сардара. До недавнего времени о ней напоминала лишь сохранившаяся стена. Сама мечеть была преднамеренно снесена армянами.

Съёмки проводились внутри и снаружи Голубой мечети в Ереване, а также в селе Джафарабад (нынешнее название - Аргаванд), где располагается мавзолей Эмира Саада.

Выяснилось, что объекты азербайджанского культурного наследия в Армении в основном разрушены, а немногочисленные уцелевшие позиционируются как персидские или туркменские памятники.

В интервью телеканалу СВС большинство нынешних жителей Еревана предпочитали не упоминать азербайджанцев, скрывая правду о том, какой народ жил в Ереване.

Авторы проекта отмечают, что фильм CBC призван привлечь внимание к важности сохранения исторической памяти и культурного наследия азербайджанцев в Ереване.

Производство фильма проходило под непосредственным руководством генерального директора телеканала СВС Вугара Халилова.

Полную версию фильма можно посмотреть по ссылке внизу: