В удостоверениях личности западных азербайджанцев указываются исконные названия мест их рождения - Азиз Алекперли

БАКУ/Trend/ – При выдаче удостоверений личности выходцам из Западного Азербайджана, Служба ASAN указывает исконные названия мест, в которых они родились.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент), доктор философских наук Азиз Алекперли во время общественных слушаний на тему "Топонимы Западного Азербайджана: от искажения истории до восстановления справедливости", проходящих в парламенте.

Он отметил, что по поручению Президента Ильхама Алиева была создана Община Западного Азербайджана, и одним из ключевых вопросов в концепции возвращения в Западный Азербайджан является восстановление исконных названий азербайджанских территорий.

"Мы вернемся на наши земли, альтернативы этому нет, и наше требование от правительства Армении состоит в том, чтобы на этих территориях были восстановлены наши исторические топонимы. Будет реализована концепция Западного Азербайджана. Уже началось восстановление наших топонимов. Мы реализуем концепцию возвращения в Западный Азербайджан. Данный вопрос основан на международном праве, и каждый человек вправе жить на своей родной земле", - добавил А.Алекперли.

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