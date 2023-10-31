Стали известны темы обсуждений саммита ОТГ в Астане

БАКУ /Trend/ - 3 ноября 2023 года в столице Казахстана Астане состоится 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств.

Как сообщает во вторник Trend, саммит на высшем уровне под девизом "Тюркский период!" послужит платформой для обсуждения обширной повестки дня организации. Ожидается принятие лидерами решений по ключевым вопросам, заключение соглашений и утверждение официальных документов, касающиеся проектов ОТГ в таких областях, как экономика, торговля, транспорт и таможня. Также лидеры обменяются мнениями о политических и экономических событиях, происходящих в регионе и за его пределами.

По итогам программы саммита, на котором председательство в организации перейдет от Узбекистана к Казахстану, главы государств, наряду с рядом постановлений, подпишут Астанинский акт и декларацию Астанинского саммита.

Перед саммитом Совет министров иностранных дел ОТГ соберется в Астане для проведения итоговой работы над повесткой дня саммита и документами, которые будут подписаны главами государств.

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