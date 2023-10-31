Закир Гасанов встретился с зампредседателя Центрального военного совета Китая

БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Хэ Вэйдуном.

Об этом Trend сообщили во вторник в минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и в других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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