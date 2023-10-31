Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Закир Гасанов встретился с зампредседателя Центрального военного совета Китая

Политика Материалы 31 октября 2023 15:12 (UTC +04:00)
Закир Гасанов встретился с зампредседателя Центрального военного совета Китая

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Хэ Вэйдуном.

Об этом Trend сообщили во вторник в минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и в других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости