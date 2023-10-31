Итальянский адмирал прибыл в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:54)

БАКУ /Trend/ - 31 октября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Вооруженных сил Италии во главе с начальником Генерального штаба адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны, сначала гости побывали в Аллее шехидов, где почтили светлую память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем в Генеральном штабе азербайджанской армии состоялась торжественная церемония встречи.

Начальники генеральных штабов армий двух стран провели встречи один на один и в расширенном составе.

Поприветствовав итальянскую делегацию, генерал-полковник К.Велиев подробно проинформировал об одержанной под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева исторической победе в 44-дневной Отечественной войне, и о значимости локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре нынешнего года в Карабахском регионе.

Коснувшись масштабных реформ в области армейского строительства, начальник Генерального штаба также отметил важность работы, проводимой в азербайджанской армии в области применения новых технологий и кибербезопасности.

Адмирал Дж.K.Драгоне, в свою очередь, поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил наличие широких возможностей развития двустороннего военного сотрудничества. Была подчеркнута важность взаимных визитов в развитии двусторонних отношений.

На встрече была особо отмечена необходимость дальнейшего развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, основанного на стратегическом партнерстве.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.