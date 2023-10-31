Завершается ротация личного состава российских миротворцев в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Завершается ротация личного состава российского миротворческого контингента в Карабахе, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта, передает во вторник Trend со ссылкой на сообщение минобороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Напомним, что российский миротворческий контингент был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, Президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.